Display centrale auto, qual è il più grande? Ecco 7 vetture con schermi incredibili

Nonostante BMW abbia dichiarato guerra ai grandi display centrali, sul mercato spopolano vetture dotate con degli schermi da far invidia a dei notebook: abbiamo raccolto per voi quelli più “vergognosi”.

Partiamo dalla famiglia Tesla, a cominciare da Model 3, S e X, che godono di un enorme “tablet” centrale dove tenere sotto controllo tutte le principali funzioni dell'auto. Per la Model S e X le dimensioni sono di 17 pollici con una risoluzione di 1300 p, mentre con la 3 si scende a 15 pollici, in ogni caso sempre davvero generoso.



Altra auto che si distingue per i suoi interni a dir poco fantastici è la Mercedes EQS, ammiraglia elettrica della casa della stella, che è caratterizzata da altissima tecnologia all'interno dell'abitacolo fra cui un display a tutta lunghezza che misura più di 2.400 centimetri quadrati, per un totale di tre schermi uniti con una diagonale da ben 55 pollici.





Anche la Porsche Taycan non scherza in quanto a schermi, visto che il SUV di Stoccarda è dotato di due display molto vistosi, entrambi nella consolle centrale: uno in alto e un altro un po' più in basso. L'area totale coperta è di 16,8 pollici, 8,3 per quella superiore e 8,5 per quella inferiore, e con entrambi si può di fatto comandare l'auto.



Rimaniamo in Germania per l'Audi A8, altra grande ammiraglia tedesca, il cui sistema di infotainment è molto simile a quello della Porsche Taycan, del resto stiamo parlando di due modelli facenti parte dello stesso gruppo a cui capo vi è Volkswagen. Le dimensioni sono leggermente inferiori rispetto a quello del SUV, ma in totale i due schermi raggiungono tranquillamente i 15/16 pollici.





Chiudiamo in bellezza con un'altra super tedesca, leggasi la BMW Serie 7, dotata di uno schermo da 15 pollici con tanto di pulsanti fisici, cosa che sta divenendo quasi rara sulle auto moderne. La particolarità è che volendo si può aggiungere anche uno schermo per i sedili posteriori, sospeso, da ben 31 pollici, giusto per non farsi mancare nulla.