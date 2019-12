Disney+ in arrivo sulle auto Tesla, la conferma di Elon Musk

Mentre noi italiani attendiamo l'arrivo ufficiale di Disney+, la nuova piattaforma video che fa concorrenza diretta a Netflix, Amazon Prime Video & Co, gli utenti Tesla possono già prepararsi... presto si potranno guardare film e serie TV della grande D anche a bordo delle loro auto.

Chi conosce Elon Musk sa benissimo quanto il CEO di Tesla ami rispondere agli utenti che gli fanno domande su Twitter. Fra questi ce n'è stato uno (il profilo TeslaOwnersofMA) che ha avuto la brillante idea di chiedegrli quando e se mai fosse arrivata la nuova piattaforma video Disney+ a bordo delle varie Model S, X e 3.

Ebbene la risposta di Musk in persona non lascia spazio all'immaginazione: "Coming soon", arriverà presto. Chi segue il mondo Tesla sa benissimo come con la versione V10 del software di bordo siano arrivate anche altre piattaforme video come Netflix e YouTube, oltre a un'app di karaoke e diversi videogiochi.

L'arrivo di Disney+ dunque non può essere che una normale evoluzione del sistema, del resto Musk è sempre attento all'infotainment delle sue auto, il più avanzato in circolazione. Ricordiamo a tal proposito che Tesla ha un software proprietario non compatibile con Apple o Android, dunque è necessario che sia la società stessa a rilasciare nuove applicazioni. Inoltre a oggi non esiste ancora un "App Store" Tesla dal quale scaricare nuovi e diversi applicativi, magari di terze parti, ma chissà un giorno.