Una discesa innevata diventa un incubo per una Tesla Model Y: aveva le gomme FS stock

Viaggiare sulla neve può essere un'esperienza appagante con la giusta attrezzatura, siamo stati ad esempio al Circolo Polare Artico per vedere come Goodyear testa i suoi pneumatici invernali. Alla Tesla Model Y del video di oggi però non è andata molto bene...

Non sono poche le Tesla Model Y che stiamo vedendo sulla neve, una Model Y ha persino tratto in salvo una BMW M3 rimasta bloccata nonostante le sue gomme invernali. Ebbene non sempre le gomme quattro stagioni e la trazione integrale (a tal proposito: che differenza c'è fra trazione integrale e trazione 4x4?) riescono a salvare la situazione, del resto assicuratevi che sulle Four Season ci siano le icone M+S, con la S che indica Snow, neve.

Nel video di oggi si vede una Model Y partire molto bene sulla neve, presto però inizia a slittare e "ballare", rischiando persino di fare un incidente con una Mercedes-Benz proveniente nel verso opposto. Il proprietario dell'auto, che ha anche pubblicato il video su YouTube, ha detto che per un buon tratto è stata una "caduta libera", durante la quale è stato impossibile governare l'auto e darle la giusta direzione. Per lui era la prima volta che affrontava una discesa ricoperta di neve con cerchi da 19" e gomme Four Season fornite da Tesla all'acquisto come primo equipaggiamento.