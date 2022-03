Rapinati a bordo di Ferrari a Brera: disavventura per due cinquantenni a Milano

Purtroppo in Italia i furti sono all’ordine del giorno e colpiscono chiunque, ma specialmente coloro che dimostrano di vivere in condizioni molto più agiate. Dopo avervi raccontato del furto di un Land Rover Discovery Sport, trattiamo oggi la spiacevole vicenda di una coppia rapinata a bordo di una Ferrari a Milano, in zona Brera.

La storia ripresa da Milano Today spiega che le vittime sono una coppia di sudamericani a bordo di una Ferrari: mentre stavano per rincasare dopo averla parcheggiata, due uomini dal volto nascosto e a bordo di uno scooter hanno costretto loro a consegnare non la vettura, bensì un orologio Patek Philippe da 230mila Euro. Dopodiché, con un colpo di pistola per spaventare il vicinato e i testimoni, i malintenzionati del caso sono fuggiti in scooter.

L’intervento dei carabinieri si è limitato agli accertamenti del caso e, a quanto pare, il colpo di pistola era a salve. I responsabili della rapina non sono stati identificati e rintracciarli con le testimonianze a disposizione si rivelerà un compito difficile. Le telecamere di videosorveglianza installate nella zona di via San Marco dovrebbero supportare i carabinieri nella ricerca, con la speranza, ovviamente, che la vicenda si concluda positivamente per la coppia derubata.

Lo scorso novembre, invece, Arturo Vidal ha subito un furto di un Brabus AMG G700.