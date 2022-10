Disastro in Texas: 73 veicoli distrutti da incendio, colpa di una sigaretta?

Lo scorso settembre abbiamo visto oltre 150mila pomodori persi da un camion in autostrada negli Stati Uniti, nello specifico in California, ma sembra un disastro da nulla rispetto a un recente incendio in Texas che ha distrutto circa 73 veicoli durante un tranquillo pomeriggio dedicato a un festival della zucca.

Tra Facebook e canali di notizie come KCENTV veniamo al corrente dell’accaduto: presso la Robinson Family Farm, fattoria a Temple, in Texas, lo scorso weekend i cittadini recatisi all’annuale festival autunnale della detta località hanno improvvisamente visto una colonna di fumo nero sollevarsi dal parcheggio. L’incendio è scoppiato proprio a partire dal manto erboso dell’area adibita, per poi propagarsi tra buona parte delle vetture presenti.

Fortunatamente nessuno è risultato ferito, ma circa 73 veicoli sono stati distrutti dalle fiamme. Secondo i vigili del fuoco, il tutto sarebbe stato innescato da una sigaretta "scartata in modo improprio". Dal video che trovate allegato alla notizia, tutto ciò che possiamo vedere sono le fiamme nel parcheggio. Dalla galleria di foto, invece, vediamo i vigili del fuoco in azione e alcuni veicoli in condizioni pessime.

I testimoni hanno confermato che l’incendio è stato grande sin dall’inizio e l’esperienza è stata decisamente stressante per tutti i presenti: “Si tratta di comunità e assicurarsi che tutti abbiano il tempo per far crescere i ricordi e vogliamo che tornino e sperimentino il bene che il Robinson Family Farm ha da offrire”, ha dichiarato la proprietaria della fattoria.

