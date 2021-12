Disastro Renault ZOE: 0 Stelle Euro NCAP al modello 2021

Brutto colpo in casa Renault. Parte del nuovo batch di prove Euro NCAP, la Renault ZOE 2021 non ha raccolto neppure una stella nelle classiche prove di sicurezza dell'istituto - che riguardano gli occupanti adulti, i bambini, gli utenti fragili e i dispositivi di sicurezza.

Un duro colpo per l'elettrica francese che noi, nel corso di una prova prolungata, abbiamo adorato per feature ed efficienza (per saperne di più: innamorarsi della Renault ZOE). Certo noi non abbiamo fatto alcun incidente e neppure abbiamo rischiato di farlo, mettendo magari alla prova i dispositivi di sicurezza dell'auto.

È a questo che serve Euro NCAP, che ha assegnato alla ZOE 2021 solo il 43% nella protezione degli occupanti adulti, il 52% per quanto riguarda i bambini, con i veri problemi arrivati con gli utenti fragili della strada e Safety Assist. Con pedoni e ciclisti la vettura ha ottenuto solo il 41%, mentre con i dispositivi di sicurezza il crollo verticale: appena il 14%.

Per capire le motivazioni di questi punteggi così bassi vi basta mandare in play il video prodotto proprio da Euro NCAP che trovate in pagina. Per dare invece un'occhiata dettagliata a tutti i dati dei test vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Euro NCAP dedicata alla ZOE 2021.