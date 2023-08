Che disastro la presentazione della Pagani Utopia: auto avvolta dal fumo

Provate a immaginare: state organizzando da mesi un grande evento alla Monterey Car Week, nel momento clou però tutto va in fumo (letteralmente) e finite su tutti i giornali per i motivi sbagliati. È esattamente ciò che è successo a Pagani che avrebbe dovuto celebrare il suo 25esimo anniversario con una nuova vettura.

La casa automobilistica fondata da Horacio Pagani avrebbe dovuto presenziare alla Monterey Car Week con una novità strepitosa: la nuova Pagani Utopia. Peccato che alla presentazione qualcosa sia andato clamorosamente storto: la vettura, esposta su una scalinata, è stata improvvisamente avvolta dal fumo. Per fortuna non si è scatenato un vero e proprio incendio, non si sono viste delle vere e proprie fiamme, l’accaduto però è finito in pochi minuti sui social network grazie a un breve video, divenendo ovviamente virale e finendo anche sulle riviste specializzate.

A parlare dell’accaduto come rappresentate dell’azienda è stato Christopher Pagani, il figlio del più famoso Horacio, che a Road and Track ha detto: “Un invitato all’evento stava toccando i vari switch presenti all’interno dell’abitacolo e ha disattivato inavvertitamente il sistema antincendio del motore”. Dimentichiamo per un attimo l’accaduto e torniamo a parlare seriamente della Pagani Utopia, un sogno a occhi aperti per chi l’ha progettata, una hypercar che verrà costruita soltanto in 99 esemplari - con la prima serie che ha già convinto gli appassionati, che hanno subito comprato tutte le unità disponibili. Per saperne di più sul sogno di Horacio vi rimandiamo al nostro articolo 25 anni di Automobili Pagani.