Disastro a Milano: 10mila multe con conto corrente sbagliato

Errare è umano certo, ma in questo modo è più che diabolico, è un vero e proprio disastro. A Milano evidentemente qualche funzionario "poco attento" (limitiamo i termini spiacevoli) ha riportato sui bollettini delle multe un numero di conto corrente sbagliato, creando una confusione di portata mai vista prima.

I risultati di questo "scherzo"? Ben 10.000 multe con il numero di conto corrente sbagliato sui verbali, consegnati alla polizia locale. I sindacalisti hanno segnalato l'errore e suggerito di correggere a penna il numero di conto corrente prima della consegna ufficiale ai vigili. Tuttavia, questa soluzione potrebbe costituire un illecito normativo dal momento che costituirebbe a tutti gli effetti una manomissione di un documento di pubblico ufficiale.

Il Comune di Milano ha risposto affermando che tutti questi verbali sono stati immediatamente "bloccati" e che non saranno apportate correzioni a penna come suggerito precedentemente dai sindacati. Inoltre il Comune di Milano ha assicurato che ancora nessun pagamento è stato effettuato (per fortuna) e che la situazione può essere gestita (in Francia arriverà la patente da 17 anni).

Tornando a situazioni più piacevoli, vi interesserà sapere che nel milanese, in particolare nella località di Carpiano, verrà installata la prima colonnina di biodiesel. Questo sarà il primo in Italia e rifornirà i mezzi con Bio Diesel del tipo HV01000.