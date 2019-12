Disastro a Detroit: rimorchio si ribalta mentre trasportava due Ford Mustang Shelby GT500

Per gli appassionati di motori arrivano brutte notizie da Detroit, perché un pick-up che rimorchiava due Ford Shelby GT500 si è appena ribaltato su una strada a scorrimento veloce, appena fuori dal centro cittadino.

L'accaduto è stato inizialmente riportato da Fox 2 Detroit, che ci informa sulla dinamica dell'incidente: un Ford F-350 trainava un rimorchio, il quale ospitava le due Mustang, le quali si sono danneggiate mentre percorrevano una rampa curva tra la Fisher Freeway e la Chrysler Freeway. Il conducente del pick-up ha perso totalmente il controllo, e il rimorchio si è ribaltato malamente sul lato destro, mettendo fortemente a rischio il carico.

L'immagine che riportiamo in calce è stata catturata da un elicottero, ma la distanza e l'angolazione non ci permettono di intuire l'entità del danno arrecato alle Mustang. Comunque è impossibile non notare che la GT500 in verniciatura Iconic Silver è finita contro il posteriore del pick-up, finendo per danneggiare tutto il muso. L'altra vettura rifinita in Grabber Lime, si è parzialmente salvata, ma è da accertare l'eventuale danneggiamento del lato destro in seguito all'impatto con l'asfalto.

"Siamo al corrente dell'incidente che ha coinvolto la spedizione di nuove Ford Mustang Shelby GT500", ha fatto sapere Ford in una dichiarazione rilasciata ai colleghi di The Drive, la casa automobilistica americana ha poi concluso in questo modo:"Non siamo a conoscenza di eventuali ferimenti, e non abbiamo altro da condividere al momento."

La situazione ha visto le forze dell'ordine costretta a chiudere il tratto di strada interessato, mentre le Mustang e la F-350 venivano trasportate via. Intanto ricordiamo che le GT500 sono mosse da un grosso V8 turbo da 5,2 litri, e che sprigiona 760 cavalli di potenza e 847 Nm di coppia, per uno 0-96 km/h in 3,5 secondi.

A proposito di accelerazione, beccatevi questo interessante video, che riprende due McLaren 720S mentre percorrono il quarto di miglio in tempi assurdi. Infine vi informiamo sul fatto che anche la Mustang Mach-E arriverà in versione Shelby, è ufficiale.