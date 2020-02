Disabilita i sistemi di sicurezza della sua Tesla Model 3 e si schianta: il video

Innanzitutto cominciamo col dire che non è mai una buona idea provare la Dyno Mode di una Tesla Model 3 su una superstrada, e il video in alto mostra perfettamente come non comportarsi al volante.

La Dyno Mode delle Tesla disattiva tutte i sistemi di sicurezza elettronici, che prevengono ad esempio slittamenti, derapate indesiderate e ogni altro tipo di perdita del controllo del veicolo. In pratica manda a dormire il controllo della trazione, il controllo della stabilità e la frenata d'emergenza automatica. La funzione è soprannominata Dyno Mode perché bisogna utilizzarla esclusivamente su un dinamometro.

La casa automobilistica californiana non ha ancora dato informazioni ufficiali sul metodo di attivazione, ma alcuni proprietari le hanno postate tranquillamente online. Non le condivideremo qui sulle nostre pagine, ma a ogni modo tra le cose da fare c'è anche da inserire nel sistema la parola "dynotest", a chiarificare maggiormente lo scopo della funzionalità.

Infine poi, come se non fosse abbastanza, l'auto mostra un allarme che invita a non usare la Dyno Mode sulle strade pubbliche. Onestamente fino a pochi giorni fa non sapevamo neanche esistesse una tale possibilità, ma gli smanettoni sono in grado di scoprire qualunque cosa un'auto moderna abbia da nascondere, il problema è che poi lo fanno a loro rischio e pericolo.

Nel frattempo Tesla ha pubblicato la prima foto ufficiale di una Model Y definitiva, la cui produzione è già iniziata. Le consegne ai clienti avverranno a partire dal prossimo Marzo.