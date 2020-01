Dirigente VW sostiene che la guida totalmente autonoma 'potrebbe non arrivare mai'

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare non è affatto facile sviluppare, assemblare e immettere sul mercato un'auto dotata di guida autonoma completa.

Il CEO della divisione della guida autonoma di Volkswagen ha appena ammesso che l'autonomia di Livello 5, che funziona totalmente tramite sensori e intelligenza artificiale senza interventi esterni, potrebbe non arrivare mai in commercio.

Per dare un po' di contesto vi diciamo che gli standard SAE gestiscono e regolano questo tipo di tecnologia, e le affidano vari livelli. Il Livello 0 è l'assenza della funzione. Il Livello 1 consiste nell'assistenza parziale in semplici compiti di guida. Il Livello 2 va fa un passo in più e può assumere il controllo del veicolo in alcune situazioni (Autopilot di Tesla ad esempio), ma il conducente deve sempre fare attenzione.

I prossimi livelli non sono ancora stati effettivamente realizzati, ma il 3 promette una guida completa tramite computer senza alcuna supervisione necessaria anche durante lunghi tragitti. Il Livello 4 invece va oltre e consente al pilota di rilassarsi e di non toccare mai il volante per tutto il viaggio. Infine troviamo il Livello 5, che vi porta ovunque vogliate col semplice click di un tasto e pertanto non dispone di nessun altro input possibile.

Portare alla luce quanto descritto nelle ultime righe presenta sfide insormontabili, e per questo motivo BMW e Mercedes-Benz si sono alleate con l'obiettivo di realizzare veicoli a guida autonoma di Livello 4 che, con le tecnologie attuali, è il limite massimo raggiungibile. Lo afferma anche Alex Hitzinger, dirigente in Volkswagen, il quale ha al momento escluso ogni possibilità di raggiungere il Livello 5:"Questo è uno dei problemi più ardui che abbiamo. E' come andare su Marte. Forse non accadrà mai."

In ogni caso Volkswagen sembra volerci provare lo stesso costruendo l'imminente I.D. Buzz, un furgoncino elettrico con guida autonoma di Livello 4. Dal punto di vista commerciale il tentativo ha senso: immaginate di voler partire per un lungo viaggio a bordo di esso e di potervi godere tutto il percorso senza dover prestare attenzione alla strada.