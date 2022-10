Il direttore del design di Aston Martin ci racconta com'è nato l'abitacolo della Valhalla

Guardando l’Aston Martin Valhalla non si può che rimanere a bocca aperta di fronte al suo look mozzafiato (Frank Stephenson commenta il design dell'Aston Martin Valhalla) e agli incredibili numeri che offre, ma ora che l’auto si appresta a debuttare sul mercato scopriamo che anche l’abitacolo della Valhalla ha ricevuto un notevole sviluppo.

A raccontarci lo sviluppo c’è il direttore del design di Aston Martin, Miles Nurnberger, che spiega come tutto sia nato attorno al pilota, attingendo a piene mani dall’esperienza maturata in Formula 1, motivo per cui la posizione di guida presenta la classica posa piuttosto sdraiata, con poca differenza d’altezza tra bacino e talloni, sebbene non manchino gli elementi necessari a fornire il comfort necessario a bordo di una vettura comunque stradale.

Per arrivare al prodotto finito i tecnici hanno costruito una sorta di mock-up dell'abitacolo a dimensione reale con tutti gli elementi mobili, così da modificare e trovare la posizione perfetta per ogni strumento e pulsante, offrendo dunque un’ergonomia da riferimento, avvalendosi anche dell’aiuto dei piloti del team Aston Martin F1, che hanno fato preziosi consigli e feedback nel corso dello sviluppo.

Perché per quanto meno estrema della sorella Valkyrie (a proposito, godetevi questi giri veloci a bordo della Aston Martin Valkyrie AMR Pro guidata da Hulkenberg), la Valhalla ha comunque molto in comune con una monoposto da F1. Ricordiamo infatti che l’auto nasce su un telaio realizzato interamente in fibra di carbonio, adotta sospensioni pushrod, impianto frenante carbo-ceramico e un sistema di aerodinamica attiva. Sotto al cofano invece batte un motore V8 da 4.0 litri prodotto da AMG montato in posizione centrale, affiancato a due unità elettriche, per una potenza totale di 1.000 CV.