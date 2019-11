La diretta streaming della presentazione della nuova Skoda Octavia

Come ampiamente preannunciato, questa sera Skoda mostrerà la tanto attesa Skoda Octavia. Tanto attesa soprattutto dopo gli ultimi teaser, che mostrano un'auto con interni eleganti ed estremamente moderni — a partire dall'heads-up display. Quello che c'è da sapere e i link per seguire l'evento.

I nuovi interni della Skoda Octavia sono stati parzialmente rivelati con uno sketch. Non abbiamo quindi delle foto vere e proprie, ma il brand ceco ci ha fornito alcuni spunti per conoscere meglio e in anticipo la prossima generazione della sua famigliare.

Tanto per iniziare, spicca un respiro ampiamente moderno, con tutti gli accessori che ci si aspetta su un'auto di nuova generazione. A partire da un ampio infotainment in formato tablet e dal quadro degli strumenti digitali. L'altra ciliegina è l'heads-up display. La nuova Skoda Octavia è la primissima auto del brand ceco ad averlo. Trovate tutte le immagini teaser incluso lo sketch a questo link.

Questa sera Skoda mostrerà tutto il resto. La presentazione ufficiale della nuova Skoda Octavia è prevista per le 19:00 in punto, ora italiana. In apertura trovate il video con cui seguire la diretta, quando sarà il momento vi basta cliccare su play.

Ovviamente la presentazione si terrà a Praga, cuore della Repubblica Ceca e casa madre del brand Skoda.