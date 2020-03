I dipendenti di Volkswagen festeggiano: bonus da 4.950€ in arrivo

Festa grande a Volkswagen, la casa automobilistica tedesca ha chiuso un ottimo anno. L'azienda ha deciso di premiare tutti i dipendenti con un ricco bonus da quasi 4.000 euro, che ovviamente si aggiunge allo stipendio ordinario e all'eventuale 13esima. Ma VW non è il primo brand automotive tedesco ad essere così generoso.

Eh già, perché se in Italia i bonus sulla produttività collettiva non sono così frequenti, in altri Paesi è piuttosto comune che una grossa azienda decida di ricompensare i suoi dipendenti con un grosso bonus che prescinde dai loro meriti individuali. Spesso lo si fa quando la compagnia chiude un anno con grossi risultati finanziari, o in alternativa quando celebra un anniversario importante.

Non stiamo, dunque, parlando di bonus a dirigenti o impiegati specifici ma di un extra destinato a tutti i dipendenti tedeschi di Volkswagen.

Nel caso di Volkswagen l'extra è addirittura di 4.950 euro lordi in più in busta paga. L'azienda ha deciso di premiare i suoi dipendenti dopo aver chiuso un 2019 con una crescita degli utili del 7.1%.

Nel 2018 e nel 2019 i dipendenti avevano tedeschi di Volkswagen avevano ricevuto un bonus di 4.750 euro.

A marzo dell'anno scorso era stato il turno di un altro brand del gruppo Volkswagen: Porsche. I dipendenti del produttore di Stoccarda si erano portati a casa un bonus da 10.000 euro in occasione dei 70 anni dell'azienda.