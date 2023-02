Dipendenti Tesla scrivono a Elon Musk: stufi di esser trattati come robot

Stando a quanto riportato da Automotive News, pare che i dipendenti di Tesla non se la stiano passando bene, soprattutto a causa della pressione che devono gestire sul posto di lavoro. Per questo motivo i dipendenti dello stabilimento di Buffalo, New York, hanno intenzione di lanciare una campagna di sindacalizzazione per tutelarsi.

Nello specifico, i lavoratori chiedono un aumento degli stipendi, un miglioramento della sicurezza sul lavoro e soprattutto voglio essere tutelati dagli effetti negativi che possono scaturire dalla pressione sempre maggiore presente sul posto di lavoro. Era da tempo che i dipendenti pianificavano una manovra di questo tipo e pare che adesso abbiano mandato una mail a Elon Musk per informarlo dei loro piani.

E alcuni di essi hanno reso note le proprie esperienze a Bloomberg, dove apprendiamo che molti dipendenti sono attentamente monitorati dall’azienda per assicurarsi che siano focalizzati sulla mansione a loro assegnata, al punto che alcuni si sentono addirittura in difetto quando necessitano di una pausa WC, e descrivono il loro modus operandi analogo a quello dei robot (a proposito, ecco il robot Godzilla nella fabbrica Tesla di Berlino).

Inoltre va ricordato che la comunicazione tra azienda e lavoratori non è delle migliori: Tesla aveva chiuso uno chat interna dove i dipendenti parlavano spesso dei loro problemi con il marchio, e dunque si sono spostati su un server Discord per poter dare voce alle proprie lamentele.

E a proposito della casa di Palo Alto, secondo gli analisti Elon Musk perderà la guerra della auto EV contro la Cina.