I dipendenti Ford non vogliono più costruire volanti della polizia

Un report da parte di Jalopnik ci ha permesso di sapere che i dipendenti Ford, a prescindere dal colore della loro pelle, hanno spedito una lettera ai vertici della compagnia per la quale lavorano allo scopo di cessare la produzione di volanti della polizia in seguito alla morte di George Floyd.

Ford ha confermato l'autenticità della lettera ricevuta, e ha sottolineato il fatto che sia già avvenuta una discussione sull'argomento tra le due parti. Il CEO del brand, Jim Hackett, non ha accolto favorevolmente le richieste dei lavoratori, depennando completamente la proposta.

A ogni modo, la lettera non cita soltanto il Ford Interceptor che la polizia ha usato nell'occasione dell'omicidio di George Floyd, ma anche le altre vetture che hanno girato per le città americane in questo ultimo periodo nel tentativo di sedare le proteste.

I numeri dicono che Ford vende alle forze di polizia statunitensi all'incirca 30.000 Interceptor all'anno e, nonostante ai piani alti della società si sia seriamente discusso sull'argomento, Hackett ha comunque voluto scartare fermamente l'idea:"I migliori veicoli Ford possono essere usati non soltanto per consentire agli agenti di proteggere e servire in modo più efficace, ma anche per la sicurezza stessa della polizia e la loro affidabilità." Ci teniamo a sottolineare il fatto che Hackett ha sin dal primo momento fatto presente il proprio supporto verso il movimento "Black Lives Matter".

Chiudendo restando in tema di volanti della polizia, vi rimandiamo all'esperienza della polizia di Bargersville riguardo l'uso delle Tesla Model 3. Si tratta delle prime auto elettriche utilizzate dalle forze dell'ordine locali, e a quanto pare gli agenti sono estremamente soddisfatti. Infine vogliamo citare l'appello della polizia norvegese, rivolto a tutti i proprietari di vetture Tesla che negli scorsi giorni si sono trovati a transitare nei pressi di Oslo: sono richieste le riprese della Modalità Sentinella per la risoluzione di un caso di tentato omicidio.