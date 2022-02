Un altro dipartimento di polizia americano sceglie Tesla: si risparmiano un sacco di soldi

La mobilità elettrica sembra essere il futuro, e sta diventando una delle costanti del presente, soprattutto perché chi le compra va a risparmiare un sacco di soldi a fine anno rispetto ad un auto a motore termico, specialmente se pensiamo ai recenti rincari di diesel e benzina.

Il risparmio piace a tutti, non soltanto ai privati, per questo sempre più dipartimenti di polizia stanno convertendo le proprie flotte di veicoli, utilizzando in particolare modelli Tesla. L’ultimo è stato il Sykesville Police Department, della città omonima sita nel Maryland. Dopo un anno passato a controllare tutte le spese, la centrale ha deciso di abbandonare le attuali vetture passando a Tesla Model Y.

I motivi di tale cambiamento sono molteplici. Prima di tutto si aspettano che le auto EV di Palo Alto durino tra i 10 e i 12 anni, quando le vetture finora utilizzate duravano solitamente 5 o 6 anni. Inoltre il dipartimento ha fatto notare che ogni Model Y costa circa 13,000 dollari in più rispetto al Dodge Durango che utilizzano, ma il risparmio in termini di manutenzione e soprattutto in carburante, permette di risparmiare più di 6,000 dollari all’anno per ogni vettura, ripagando quindi la spesa extra in appena due anni di servizio.

Infine, ma non per importanza, bisogna aggiungere che le Model Y garantiscono prestazioni ben più elevate rispetto ai mezzi uscenti, un dettaglio non da poco che venne evidenziato anche dal dipartimento di polizia di Bargersville che dal 2019 ha adottato le Tesla Model S.