Dimenticate le Airpods: McLaren ci propone le sue cuffie wireless

Quest'oggi siamo stati sorpresi da una mossa piuttosto inaspettata, e cioè quella che vede la collaborazione tra gli specialisti dell'audio di Klipsch e il team McLaren Formula 1. La sinergia permetterà la produzione di particolari cuffie wireless che faranno concorrenza alle più blasonate.

Si chiamano Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren edition, e fanno uso di driver dinamici da 5 mm per la diffusione del suono e del Bluetooth in versione 5.0 con supporto a codec AAC e aptX. Entrambe le cuffie, quella sinistra e quella destra, disporranno di una batteria integrata da 50 mAh, che promette un'autonomia di 8 ore per carica.

Se però siete preoccupati perché in genere siete fuori casa per più tempo, non dovete preoccuparvi. Il piccolo case dispone infatti di una batteria da 360 mAh, la quale assicura altre 24 ore di utilizzo ininterrotto. Inoltre il contenitore può essere caricato tramite un cavo USB di tipo C o anche attraverso una base di ricarica wireless.

Per Klipsch e McLaren la resistenza delle T5 II è fondamentale, e pertanto sono state rese dustproof e waterproof, e potrete quindi immergerle in acqua fino a un metro di profondità per un massimo di 30 minuti. Ciliegina sulla torta il sistema di rimozione dell'acqua integrato nel case, atto ad evitare la persistenza di gocce d'acqua quando vengono riposte le cuffie.

All'interno della confezione del prodotto troverete anche sei paio di gommini di ogni taglia che si adattano ad ogni tipo di orecchio. Visivamente poi non potrete confondere l'offerta McLaren dalle altre, e infatti notiamo l'impiego del colore Papaya Orange, di rivestimento in fibra di carbonio e persino del logo McLaren sulla cuffia destra. Riguardo infine la regolazione dell'audio, McLaren e Klipsch hanno provveduto a render disponibile un'applicazione per smartphone apposita.

Adesso ovviamente vorreste sapere il prezzo, e vi rispondiamo subito. Per quanto concerne il mercato statunitense sono richiesti 249 dollari, e al momento non sappiamo se e quando le si potrà acquistare direttamente dall'Italia.

Per concludere passando all'attività principale della casa automobilistica inglese, vi riportiamo di un rumor il quale si è diffuso molto durante gli ultimi giorni: pare che McLaren voglia cedere parte del team di Formula 1. Se invece siete particolarmente facoltosi e volete accaparrarvi una McLaren stradale esclusiva e riconoscibile, ecco la vettura che fa al caso vostro: la McLaren 600LT Spider Segestria Borealis.