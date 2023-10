Diletta Leotta lancia la sua proposta: 'Una città senza le auto, ecco come si può fare'

E' una Diletta Leotta in versione architetto urbanista quella che ha parlato nelle scorse ore in occasione della diretta su Radio 105. La nota conduttrice di DAZN, da poco diventata mamma, si dice convinta che si possa vivere anche senza utilizzare l'auto.

Come riportato da MowMag.com, Diletta Leotta ha spiegato la sua ipotesi di città a mobilità zero: “Piccole zone in cui avere la possibilità, in 24 ore, di muoversi a piedi e svolgere tutti i compiti della giornata senza autovetture”.

In poche parole, la presentatrice ipotizza dei mini quartieri dove si possa trovare tutto a portata di mano e dove non circolino vetture, un ambiente che sia quindi a misura d'uomo e soprattutto green e salutare.

“Io ti voto”, commentano i colleghi della Leotta dopo aver ascoltato la sua ipotesi di città verde e senza smog. Come fa notare Daniele Battaglia, però, potrebbe sorgere qualche problema nelle gestioni extraconiugali degli abitanti delle “isole” ipotizzate dalla neo mamma, e a qual punto si potrebbe anche fare uno strappo alla regola e prendere l'auto.

Inoltre il figlio di Dodi pretende che ci sia un servizio essenziale nel quartiere green, leggasi un centro massaggio cinese. Secca la replica della Leotta: “Non si fanno certe cose”.

L'idea della conduttrice di DAZN forse non è così diversa dalla famosa Milano 2 pensata negli anni '80 da Silvio Berlusconi, Segrate, considerata una degli esempi architettonici più all'avanguardia al mondo all'epoca, dove il centro erano le persone, i pedoni, e dove di fatto non esistono strade nelle zone residenziali, se non al di sotto delle stesse.

Insomma il compianto Cavaliere alle auto era ancora interessato, mentre Diletta Leotta sembra farne a meno, evidentemente convinta che nella sua Milano, dove dal primo gennaio 2024 si viaggerà a 30 km/h, si può anche fare a meno dei mezzi a quattro ruote in favore di biciclette, monopattini o di una sana e bella camminata a piedi.

In ogni caso il progetto della bella conduttrice non è così assurdo come qualcuno potrebbe pensare, tenendo conto che con le spinte ambientaliste sempre più presenti negli ultimi anni, sono molti quelli convinti che per una vera e propria rivoluzione green bisognerebbe eliminare del tutto le auto, altro che stop di benzina e diesel dal 2035 voluto dall'Ue...