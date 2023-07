La differenza fra sorpasso e superamento a destra: quale manovra è autorizzata?

Uno dei comportamenti più odiosi alla guida è sicuramente occupare la corsia centrale in autostrada, quando la legge impone di viaggiare nella corsia di destra più libera. A tal proposito però vorremmo approfondire un aspetto: la differenza fra sorpasso e superamento a destra. Il primo è vietato, il secondo no...

Chi viaggia nella corsia centrale quando alla sua destra c’è la prima corsia libera commette un’infrazione, il Comma 5 dell’articolo 143 del Codice della Strada infatti parla chiaro in materia di posizionamento dei veicoli sulla carreggiata: “Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso”.

Una vettura che procede nella corsia centrale può spingere altri utenti a fare dei pericolosi errori, come ad esempio il sorpasso a destra. Il sorpasso prevede il cambio di corsia, significa che dalla corsia centrale ci spostiamo sulla destra per oltrepassare una vettura e poi tornare in corsia centrale: questo comportamento è vietato e punito dal Codice della Strada con multe fino a 326 euro, anche occupare la corsia centrale con quella a destra più libera però può comportare una sanzione da 42 a 173 euro.

Arriviamo così a parlare del superamento a destra, che invece è tollerato. Se stiamo già viaggiando sulla corsia di destra più libera e nella corsia centrale c’è un veicolo che procede più lentamente di noi, abbiamo il diritto di superarlo segnalando in modo chiaro l’azione. La manovra dev’essere effettuata con la massima prudenza, bisogna infatti assicurarsi che il veicolo in corsia centrale non decida di rientrare in prima corsia all’improvviso. Ricordiamo che il superamento vale solo se non si cambia corsia, altrimenti diventa sorpasso.