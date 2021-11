Quanta differenza c'è tra una Porsche 911 e una 911 GT3 su una pista corta? Scopriamolo

I modelli più sportivi di una casa costruttrice sono spesso declinati in versioni differenti, più o meno propense all’utilizzo in pista. Porsche è una delle regine in questo campo, ma vi siete mai chiesti quale sia la vera differenza tra l'entry level 911 Carrera 2 e la più pepata 911 GT3? Matt Watson di carwow le ha portate in pista per scoprirlo.

Chiaramente non ci vuole uno studio per capire che la GT3 è decisamente più efficace tra i cordoli (a proposito, leggete la nostra prova della Porsche 911 GT3 in pista), ma per questa sfida hanno scelto un circuito particolarmente corto e tortuoso che va a livellare al massimo le differenze tra le due sfidanti.

La 911 Carrera costa 115.690 € ed eroga una potenza di 385 CV e 450 Nm di coppia, pesa 1505 kg e accelera da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi. La 911 GT3 costa ben 181.984 €, e con i 66.000 € extra vi offre un motore più potente in grado di scaricare a terra 510 CV e 470 Nm di coppia, un’aerodinamica più efficiente, rollbar interno, gomme più performanti, differenziale a slittamento limitato e anche una nuova cinematica delle sospensioni all’anteriore, che perde il MacPherson in favore di uno schema a doppi bracci oscillanti, che rende l’auto molto più precisa e affilata. Tutto questo permette uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, e anche la frenata migliora notevolmente con l’impianto frenante in materiale carbo-ceramico.

Le differenze ci sono e sono evidenti, ma non vogliamo togliervi il piacere nello scoprire chi ha vinto il confronto e con quale distacco, ma vi riportiamo i pensieri a caldo di Matt Watson. Secondo il tester, i soldi extra richiesti dalla GT3 valgono fino all’ultimo centesimo per il modo in cui cambiano l’auto, ma sottolinea che è una spesa da fare assolutamente qualora siate degli habitué della pista. Infatti per l’utilizzo su strada ritiene che la 911 Carrera “normale” ha già tutto quello che serve per emozionare e divertire alla guida, anche se portata in pista saltuariamente, e per questo sarebbe la sua scelta.

E prima di chiudere vi lasciamo ad un altro confronto tra sorelle di Zuffenhausen: godetevi la sfida tra la 911 GT3 RS di "vecchia generazione" e la nuova 911 GT3.