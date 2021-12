Che differenza c'è fra un motore aspirato e un motore turbo? Scopriamolo

Vi siete mai chiesti quale sia la differenza che passa fra un motore aspirato e un motore turbo? Andremo a rispondere al quesito in questo articolo, scoprendo di conseguenza i vantaggi di entrambe le soluzioni.

Partiamo dal motore aspirato. Fondamentalmente, ogni motore a scoppio è un motore aspirato, significa che si serve dell'aria per generare la combustione del carburante. L'auto aspira l'aria necessaria assieme al combustibile per farli incontrare nella camera a scoppio, così da generare una compressione di volume a valvole chiuse. In questo modo è possibile creare la vera e propria combustione, che grazie al vapore e al gas muove in maniera meccanica il motore. Questi stessi gas vengono poi espulsi dallo scarico, mentre i pistoni tornano in posizione per ricominciare il processo.

Il motore turbo funziona in maniera leggermente diversa grazie a due elementi aggiuntivi, come il compressore e la turbina. In questo caso i gas di scarico non vengono banalmente eliminati ma riutilizzati. Passando all'interno della turbina attivano il compressore, che per l'appunto comprime l'aria e la fa arrivare in camera di combustione a una pressione superiore rispetto a un motore aspirato - che lavora a pressione atmosferica.

Perché si dovrebbe scegliere un motore anziché un altro? Scopriamolo, partendo dai vantaggi del motore aspirato. Solitamente si sceglie un motore aspirato perché garantisce una maggiore durata nel tempo, con un chilometraggio totale nettamente superiore rispetto a un motore turbo - non bisogna dimenticare però che la tecnologia sta creando motori turbo sempre più resistenti. L'aspirato inoltre promette un allungo superiore, dunque abbiamo velocità massima e giri motore più alti, per una dinamica di guida extra fluida adorata da moltissimi appassionati (sentite il sound della Ferrari 360 Modena con motore aspirato)

I motori turbo invece si fanno riconoscere per un'accelerazione più marcata e briosa, inoltre grazie alla maggiore compressione dell'aria possono offrire pari prestazioni dei motori aspirati con una cilindrata minore (allo stesso modo possono garantire prestazioni superiori a parità di cilindrata). I motori turbo sono famosi per essere anche più efficienti, con consumi ridotti ed emissioni di CO2 e NOx maggiormente sotto controllo. Si tratta dunque di due filosofie ben distinte, con i motori turbo che piacciono soprattutto a chi vuole un'auto scattante e in grado di accelerare in maniera repentina (guardate questo motore Ford Godzilla V8 Turbo).