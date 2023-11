Che differenza c'è fra un'auto elettrica e una termica? Circa 18mila pezzi in meno

Secondo una dichiarazione del gruppo Stellantis, un'auto a combustione conta circa 30.000 componenti solo nel gruppo motore e nella trasmissione, mentre un veicolo elettrico riduce questa cifra del 60%, arrivando a circa 12.000 componenti.

Chiaramente, l'imputato principale è il motore a combustione: un'auto elettrica non ha bisogno di componenti come pistoni, bielle, albero motore, cilindri, valvole, collettori di scarico e aspirazione, testata, iniettori e candele. Inoltre, non sono necessari i motorini di avviamento, l'alternatore, le pompe del carburante e dell'olio, i filtri dell'olio, del carburante e dell'aria.

In un'auto elettrica non è presente inoltre l'impianto di scarico, composto da catalizzatori e silenziatori; e, nel caso delle motorizzazioni diesel, non vi è bisogno di un filtro antiparticolato, di una valvola EGR o di un sistema AdBlue.

Sia un'auto elettrica che una a combustione, indipendentemente dal grado di elettrificazione, sono dotate di una batteria da 12 volt per alimentare sistemi elettrici e accessori e avviare il veicolo. Un'auto elettrica aggiunge però dei componenti specifici come il motore elettrico, la batteria di trazione, il convertitore di corrente e la presa di corrente per la ricarica, ed è infine caratterizzata da un sistema di cablaggio ad alta tensione per collegare questi componenti fra loro e alla batteria.

Tutto questo fa si che, nella bilancia, il numero di pezzi necessari sia drasticamente più basso, soprattutto per tutti quegli elementi meccanici sopra citati. Vi abbiamo parlato di come il gradimento generale nei confronti dei veicoli elettrici stia rallentando: nonostante la maggior necessità di componenti, il prezzo delle auto elettriche è ancora molto alto; colpa (forse) di un'economia di scala che ancora stenta a prendere il via e agli ingenti ammortamenti delle case automobilistiche dovuti ai costi necessari per riadeguare gli impianti.

In Italia, ad esempio, il 60% delle persone ritiene che i veicoli elettrici siano un lusso. Questa è la prova che ancora siamo abbastanza lontani da un'adozione di massa di queste soluzioni, e che sarà ancora necessario un sforzo ingente da parte della case automobilistiche per avviare il complesso processo di "elettrificazione delle strade".