Diesel, normative più stringenti per i test sulle emissioni: revisioni a rischio

Sono operativi i nuovi protocolli che prevedono dei controlli più stringenti per quanto riguarda i test sulle emissioni. Di conseguenza sono molti i veicoli che rischiano di non passare gli “esami”, a cominciare da quei motori che sono stati manomessi o malfunzionanti.

Ne parla il Corriere della Sera segnalando dati allarmanti in Germania. Dallo scorso primo luglio nel Paese tedesco è entrata in vigore la nuova procedura di misurazione per le emissioni dei diesel Euro 6 e il TUV, l'ente che certifica le auto e che di recente ha bocciato la Tesla Model 3, ha elaborato una prima analisi dei risultati emersi.

Il nuovo protocollo prevede una verifica attraverso le prese OBD che si trovano sul vano motore, quelle utilizzate per la diagnostica dei sistemi di bordo: “un sistema che va al cuore dell’elettronica di gestione del propulsore – scrive Il Corriere - e che quindi è in grado di rilevare tutte le anomalie che invece fino a ora sfuggivano alla semplice analisi dei fumi di scarico”.

Da poco più di un mese, precisamente dallo scorso 24 febbraio, i Centri di controllo hanno adottato lo Scantool, un nuovo apparecchio che è collegato direttamente agli uffici della motorizzazione e che rileva anche le fastidiose discrepanze fra i chilometri percorsi e i VIN memorizzati nella centralina, rispetto a quelli che segna il veicolo e che sono presenti sui documenti.

Insomma, non sfugge più nulla all'elettronica, soprattutto non la fanno franca quei furbetti che puntano a manomettere in qualche modo la propria auto. Il problema riguarda in particolare le auto diesel che presentano una irregolarità per quanto riguarda la valvola EGR o il FAP, il filtro antiparticolato: la prima permette il ricircolo del gas di scarico abbattendo le emissioni, mentre il filtro serve a filtrare appunto le polveri di scarico.

Le anomalie vengono ora rilevate non lasciando quindi scampo a coloro che manomettono la propria auto o alle vetture che non funzionano come dovrebbero. Non è infatti inedita la pratica di rimuovere la valvola EGR per migliorare le prestazioni del motore o il FAP, che spesso e volentieri tende ad intasarsi in città, se l'auto non la si usa spesso ad alte velocità o in autostrada.

Secondo un primo esame effettuato in Germania, su 950mila auto Euro 6 diesel esaminate, il 3 per cento non ha rispettato i limiti, percentuale che sale al 5% prendendo in considerazione solo le vetture con più di 160mila chilometri.

Attenzione quindi a quello che potrebbe accadere anche in Italia, con il quotidiano di via Solferino che lancia l'allarme circa la “possibile proliferazione di respingimenti in sede di revisione”, sottolineando come potrebbe trattarsi di “casi di «furbetti» che hanno truccato il motore o rimosso i sistemi antiparticolato: per loro le ore sono contate”.

Il motore a gasolio è sempre stato un macina chilometri e soprattutto viene considerato quasi indistruttibile ma non si sposa con la guida in città, e forse anche per questo, ma soprattutto per questioni ambientali, che Volvo ha prodotto ieri l'ultima auto a diesel della sua storia.

