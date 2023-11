Un diesel Mercedes non muore mai: riaccende una vecchia Classe E del '90 e va ancora!

Mercedes è nota per costruire veicoli di assoluta qualità ma soprattutto duraturi e solidi, tipico esempio dell'ingegneria e della tecnologia Made in Germany. E basta vedere il video qui sopra per capire chiaramente di cosa stiamo parlando.

Lo youtuber Flexiny ha deciso di rimettere in moto una vecchia “Merc” ferma con le quattro frecce da un po' di anni. Stiamo parlando precisamente di una 200D W124, quella che poi sarebbe stata ribattezza Classe E, datata anni '90 (difficile capire con esattezza l'anno anche perchè è messa maluccio).

La vettura, come spiegato nel filmato, era ferma da 8 anni e sul contachilometri vantava ben 287.800 km, un bel numero, ma nonostante il fatto che fosse stata abbandonata a se stessa, che avesse più di tre decadi e che fosse ferma ai box per un bel po', non ha creato grossi problemi allo spettacolare motore diesel della tedesca.

L'auto, ovviamente, non era in perfette condizioni: il vano motore era sporco, la batteria mancava e alcuni tubi erano scollegati, ma era presente ancora dell'olio nel motore, anche se sporco, mentre il filtro dell'aria era a sorpresa molto pulito.

E' stato quindi necessario inserire un po' di gasolio, del liquido refrigerante e una nuova batteria, e il gioco è fatto: una volta girata la chiave la Mercedes si è messa in moto con il classico fumo caratteristico dei diesel di quegli anni, pronta a tornare a macinare chilometri e rifiutandosi così di diventare un'auto da pensionare.

All'interno la vettura risultava essere tutto sommato ancora ben messa, con i sedili che non erano squarciati e il tergicristallo che funzionavano bene, ovviamente c'era tanto sporco, mentre all'esterno purtroppo c'era della ruggine, ma con una bella passata da un carrozziere l'antenata della Classe E diverrebbe quasi come uscita da un concessionario.

Che dire, un filmato davvero sorprendente che se voleste potrete godervi poco più sopra. Mercedes è divenuta famosa nel mondo per i suoi propulsori macina chilometri e nel corso degli anni ha realizzato alcune delle vetture più longeve rientrando di diritto nell'elenco delle 5 auto con cui potreste tranquillamente percorrere un milione di chilometri.

