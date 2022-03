Il diesel costa più della benzina in alcune zone d'Italia: superati i 2,15 euro al litro

Fino a mese fa sarebbe sembrato impossibile, oggi invece è successo davvero: in alcune zone d'Italia un litro di gasolio è arrivato a costare più della benzina. Un nostro lettore ci ha inviato una foto in cui si vede chiaramente come il diesel costi alla pompa 2,179 euro/litro, mentre la benzina sta a 2,139 euro/litro.

Un'immagine (proveniente da Novara) che rappresenta alla perfezione la follia del momento in cui stiamo vivendo - e sappiamo anche che potrebbe non essere finita. Proprio questa mattina abbiamo pubblicato un articolo chiamato Di quanto si alzerà la benzina?, raccogliendo le ultime analisi di mercato, e le notizie non sono buone.

Nei prossimi giorni si potrebbe addirittura toccare quota 3 euro, per poi tornare a 2,50 euro per un litro di benzina. Come vedete dall'immagine ci stiamo arrivando a grandi falcate, con anche il GPL che risulta più caro che in passato. Nella nostra foto siamo a 0,849 euro/litro, mentre le analisi prevedono che il metano salga addirittura a 2 euro al kg, con prezzi superiori di tre volte rispetto alle settimane precedenti al conflitto. Purtroppo finché la situazione internazionale non si farà più stabile, con prezzi del petrolio in discesa e riserve di gas non più in pericolo, ne vedremo delle "belle".



Ciò che possiamo fare, nel nostro piccolo, è provare a contenere i consumi adottando uno stile di guida più pacato: alcuni consigli nel nostro articolo Il nostro stile di guida può abbassare il prezzo della benzina?