Diesel più caro di 6,42 centesimi al litro in una sola settimana: +20% in un anno

Dopo un periodo di buone notizie, con prezzi di benzina e diesel leggermente in calo, torniamo a parlare di rialzi. È soprattuto il gasolio a far segnare il salto più doloroso nella settimana appena passata dal 22 al 28 agosto.

Secondo i dati del Ministero della Transizione Ecologica il gasolio è salito da 1,744 euro al litro della settimana 15-21 agosto a 1,808 euro al litro, ovvero 6,42 centesimi in più al litro, un rialzo del 3,69% (il diesel costa più della benzina). È andata leggermente meglio alla benzina: da 1,749 euro al litro si è saliti a 1,761 euro al litro, un rialzo di 1,21 centesimi al litro e dunque dello 0,70%. Brutte notizie anche per il gasolio per riscaldamento, venduto ora a 1,870 euro con un aumento del 4,28% rispetto alla settimana precedente.

A guardare i dati su base annua ci si fa ancora più male: il Codacons denuncia che rispetto allo scorso anno il prezzo del gasolio è cresciuto del 20,6%, significa che per fare un pieno occorrono in media circa 15 euro in più in confronto al 2021. Sempre il Codacons ha dimostrato preoccupazione per ciò che potrebbe accadere con il ritorno delle accise "piene", senza tagli, che stando alle direttive attuali dovrebbe succedere il prossimo 20 settembre - a meno che il Governo non proroghi la scadenza del provvedimento (il Governo taglia le accise fino al 20 settembre), cosa già avvenuta diverse volte dallo scorso mese di marzo. Senza proroghe, il prezzo di benzina e diesel tornerebbe di sicuro al sopra dei 2 euro al litro.