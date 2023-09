Il diesel mai così caro nel 2023: la benzina self supera i 2 euro in tutta Italia

Alla fine è successo: il prezzo medio della benzina self ha superato i 2 euro. Non va meglio al gasolio, che ha raggiunto il prezzo più alto del 2023. Tutto questo nonostante il calo delle quotazioni dei prodotti raffinati.

A segnalare la nuova media nazionale è stato l’Osservatorio Prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy: alle 8:00 del 17 settembre 2023 i prezzi comunicati dai singoli gestori indicavano un prezzo medio della benzina self pari a 2,003 euro al litro, il diesel self invece è arrivato a 1,938 euro al litro, un prezzo ancora mai toccato nell’anno in corso.

Al servito i prezzi diventano ancora più insostenibili: si parla di una media di 2,136 euro al litro per la benzina, 2,071 euro al litro per il gasolio. Chi possiede una vettura a GPL sta in qualche modo tamponando l’aumento dei prezzi: siamo infatti a 0,712 euro al litro di media sul territorio nazionale. Anche il metano può aiutare a ridurre i costi, con un prezzo al kg di 1,396 euro.

Passiamo invece alla situazione sulle autostrade, dove notoriamente i prezzi sono più alti che altrove: la benzina self costa di media 2,075 euro al litro, il servito è a 2,317 euro, il diesel invece si trova a 2,018 euro al self, 2,269 euro al servito. Il GPL si può acquistare a 0,852 euro al litro, il metano invece a 1,521 euro al kg.



Secondo Stellantis le auto termiche esisteranno fino al 2050, con questi prezzi dei carburanti però è probabile che vengano usate sempre meno...