Diesel Audi truccati con software illegali, maxi multa in arrivo?

Per i motori Diesel montati sulle automobili Audi verrebbero ancora utilizzati software non del tutto legali, i quali modificherebbero i dati sulle emissioni, ma la data di scadenza per rimediare ed evitare un'enorme multa si avvicina a passi rapidi.

Entro il 26 Settembre dovranno essere rimossi, altrimenti la KBA, società tedesca che si occupa di queste infrazioni, interverrà in merito. Audi dovrà quindi provvedere alla dismissione dei software installati su migliaia e migliaia di veicoli diesel con motore V6 e V8 TDI, altrimenti pagherà per ognuno di essi una cifra non inferiore ai 25.000€. Secondo KBA sarebbero circa 127.000 gli esemplari non a norma (77.000 in Germania), tutti dichiarati Euro 6. Un portavoce di Audi ha dichiarato che pian piano si sta provando a risolvere il problema sistemando il rimanente 8% di automobili non in regola, giusto in tempo per la deadline. Staremo a vedere se ce la faranno o meno.

Stando a quanto riportato da Reuters alcuni anni fa è già dal 1999 che Audi utilizzerebbe meccanismi simili per modificare i test, quindi ben prima di quanto avrebbe fatto Volkswagen.

Nel frattempo la casa dei quattro anelli si sta muovendo verso un futuro "green". Infatti è stata appena ufficializzata la nuova Audi RS4, che sarà ibrida. Ma non finisce qui, perché qualcosa di molto più particolare bolle in pentola: stiamo parlando AI:Trail Quattro, un concept di fuoristrada molto interessante, ove i droni avranno un compito molto importante.