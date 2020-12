A dicembre nuova Renault Twingo Electric a 89 euro al mese con Best For You

Il 2020 è stato un anno terribile su più livelli, il mese di dicembre però si sta rivelando quantomai conveniente per l’acquisto di una nuova auto elettrica. Ora la nuova Renault Twingo Electric si acquista a partire da 89 euro al mese.

Un tale prezzo si deve alla promo Renault Best For You del marchio francese, possibile grazie a oltre 10.000 euro di vantaggi in caso di rottamazione e incentivi statali. L’anticipo previsto da Renault per l’allestimento Zen è di 2.655 euro, con TAN 5,25% e TAEG 7,28%. Maggiori informazioni si possono avere presso i concessionari Renault aderenti, visti i tempi però è anche possibile richiedere l’offerta online con Vendita Privata Renault e ottenere la consegna direttamente a domicilio.

Volendo simulare il finanziamento riferito a Twingo Electric Zen, abbiamo un prezzo di 11.500 euro (IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi) valido in caso di rottamazione di un veicolo usato da Euro 0 a Euro 4 con data di immatricolazione fino al 30/12/2010 e di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi, inclusi gli incentivi statali complessivamente pari a 8.000 euro.

L’anticipo è pari a 2.655 euro, l’importo totale del credito di 10.217,04 euro (include finanziamento veicolo di 8.845 euro e, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto a 423,10 euro e Pack Service a 949 euro comprensivo di 3 anni di Furto e Incendio, 1 anno di Driver Insurance, Estensione di Garanzia 3 anni o 50.000 km); spese istruttoria pratica 300 euro + Imposta di bollo 25,54 euro (addebitata sulla prima rata), Interessi 1.517,96 euro, Valore Futuro Garantito 8.531,00 euro (Rata Finale), per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km.



Importo Totale dovuto dal consumatore 11.735,00 euro in 36 rate da € 89,00 oltre la rata finale. TAN 5,25% (tasso fisso), TAEG 7,28%, spese di incasso mensili € 3, spese per invio rendiconto periodico (annuale) € 1,20 (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a € 2. Maggiori informazioni presso la pagina Renault dedicata all’offerta.