DHL diventa più green con i Ford E-Transit: arriva nuova flotta furgoni elettrici

Ancora una volta l’Ovale Blu si pone in prima linea per l’elettrificazione dei veicoli commerciali: dopo i Ford E-Transit consegnati a GLS Italy, anche il DHL Group riceverà una flotta di furgoni elettrici per contribuire a portare a zero le emissioni delle strutture dedicate a logistica e forniture in Europa entro il 2035.

Ford Pro e Deutsche Post DHL Group hanno raggiunto un accordo (definito anche Memorandum of Understanding) grazie al quale le due società potranno esplorare lo sviluppo congiunto di prodotti futuri, comprese soluzioni digitali e di ricarica, partendo dagli oltre 2.000 furgoni elettrici in arrivo in tutto il mondo entro la fine del 2023, anche in Italia. DHL ha già pianificato investimenti per 7 miliardi di euro al fine di realizzare una logistica a zero emissioni nette, arrivando a una flotta di furgoni composta al 60% da modelli elettrici entro il 2030.

Hans Schep, direttore generale di Ford Pro Europe, ha dichiarato: “Ford Pro e Deutsche Post DHL Group condividono la visione di una maggiore sostenibilità e l'impegno per le soluzioni elettrificate, e questo accordo è un passo importante verso milioni di consegne completate da veicoli elettrificati in tutto il mondo. E-Transit è il veicolo elettrico commerciale più venduto in Nord America e da giugno è anche il più venduto nel suo segmento in Europa, il che significa che il furgone completamente elettrico da 2 tonnellate sta già facendo passi da gigante per supportare questa ambizione”.

La Head of Mobility di DHL Group, Anna Spinelli, ha aggiunto: “L'elettrificazione della logistica dell'ultimo miglio è un pilastro importante per decarbonizzare le nostre operazioni. L'aggiunta del nuovo Ford E-Transit alla nostra flotta globale di circa 27.000 furgoni elettrici rafforza ulteriormente la nostra capacità di fornire servizi di consegna ecologici in tutto il mondo. Unire le forze per soddisfare i nostri requisiti specifici per la logistica promuoverà ulteriormente l'efficienza operativa e del servizio”.

In chiusura, vi rimandiamo alla nostra prova del Ford E-Transit.