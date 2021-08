Devel Sixteen: la hypercar 'dimenticata' si fa i muscoli in Italia

È in sviluppo dal 2008 ed è stata svelata pubblicamente nel novembre 2013: stiamo parlando della Devel Sixteen, misteriosa hypercar proveniente dagli Emirati Arabi Uniti. Ultimamente l'azienda che l'ha ideata, la Defining Extreme Vehicles Car Industry LLC, l'ha portata in Italia per completare uno step importante dello sviluppo.

Il nome "Sixteen" è dovuto al gigantesco V16 che l'auto sfrutta, accreditato di oltre 5.000 CV di potenza e di 5.094 Nm di coppia nella variante da pista. Chi la vorrà omologare su strada si dovrà accontentare di 3.048 CV. Cifre tuttavia lontane da quelle dell'esemplare che si è scatenato in pista in Italia, privo del quadriturbo. Chi teme questa massiccia dose di potenza potrà sempre puntare sulla versione V8, che garantirà circa 1.500 CV.

Mentre le versioni stradali da 8 e 16 cilindri sfrutteranno un cambio automatico a doppia frizione, la variante più performante sarà equipaggiata con una trasmissione speciale derivata dai dragster.

Il sedici cilindri è stato costruito unendo due V8 GM LS, rielaborati da Steve Morris Engines. A guidare lo sviluppo l'italiano Paolo Garella, ex Pininfarina e a capo di progetti quali Apollo Intensa Emozione, SCG 003 e la bellissima Lancia Stratos di Manifattura Automobili Torino, azienda da lui co-fondata.

La pagina Instagram ufficiale della Devel Sixteen ha postato due interessanti foto: un modello mockup della carrozzeria in fase di analisi nella Galleria del Vento Pininfarina e la prima immagine del telaio nudo, scattata sempre a Torino.