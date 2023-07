Devastante rogo brucia nave cargo panamense: incendio forse partito da un'auto elettrica

Ha catalizzato l'attenzione del mondo intero l'incendio che ha devastato il cargo panamese Fremantle Highway, un gigante dei mari lungo 200 metri e largo 32, con ben 32mila vetture nella stiva.

Il rogo è esploso nei pressi dell'isola olandese di Ameland e secondo quanto fatto sapere dalla guardia costiera nazionale sembra che le fiamme siano partite da un'auto elettrica che era presente in stiva.

Il rogo avrebbe quindi intaccato altri veicoli fino a creare un incendio devastante che ha avvolto completamente la stessa imbarcazione. Un marinaio purtroppo non è sopravvissuto, e secondo quanto riportato dai media faceva parte del primo gruppo intervenuto nella stiva per capire cosa fosse successo.

In ogni caso, vedendo le immagini diffuse sul web nelle ultime ore, sembra quasi un miracolo che solo una persona abbia perso la vita, e durante la notte il rogo ha avvolto tutto il cargo, trasformandolo in una torcia visibile da chilometri di distanza.

"L'equipaggio ha cercato di spegnere l'incendio da solo, ma non ci è riuscito. Purtroppo una persona è morta e molte altre sono rimaste ferite", ha detto la guardia costiera olandese in merito alla nave che trasportava auto dalla Germania all'Egitto.

Quindi le autorità orange hanno aggiunto: "Stiamo considerando tutti gli scenari", spiegando che a bordo vi fossero 25 auto elettriche e sembra che una sia stata la causa dell'incendio. Nel corso dello spegnimento del rogo la portavoce della guardia costiera Lea Versteeg, ha spiegato: “Attualmente, ci sono molte navi sulla scena per monitorare la situazione e vedere come tenere sotto controllo l'incendio. Ma tutto dipende dal tempo e dai danni alla nave. Quindi attualmente stiamo lavorando per vedere come possiamo assicurarci che ... la situazione meno brutta accada”.

Torna quindi d'attualità il problema degli incendi degli EV. Come vi abbiamo spiegato più volte le auto elettriche non si incendiano più facilmente delle termiche ma è noto e risaputo che quando una vettura green prende fuoco son dolori.

Purtroppo se le fiamme arrivano alla batteria risulta estremamente complicato domare le fiamme, e il caso più eclatante è quella di una Tesla per cui ci sono voluti ben 45 mila litri d'acqua per spegnerla definitivamente.

Si pensi ad una situazione come una stiva, dove ovviamente non ci sono vie di fuga, e dove il fuoco se si propaga rischia di creare un vero e proprio disastro come appunto accaduto sul cargo panamese. Un solo episodio non può gettare in allarme l'intera categoria ma in ogni caso sarebbe bene ripensare alle norme di sicurezza durante i trasporti visto che da qui al 2035 i trasferimenti di EV nel mondo saranno sempre più frequenti fino a diventare l'assoluta normalità.