Desiknio lancia tre nuove e-bike 2023: c'è anche la X20 Gravel

La nuova micromobilità elettrica sta dando modo a moltissime realtà di uscire allo scoperto e anche il marchio spagnolo Desiknio si sta ritagliando la sua buona fetta di appassionati nel mondo delle bici elettriche. Il brand si prepara a un 2023 esplosivo dopo la presentazione di ben tre nuovi modelli: scopriamoli.

Le e-bike di Desiknio si fanno notare soprattutto per via della loro tecnologia di bordo e per una sapiente scelta dei materiali. Utilizzano ad esempio sensori capaci di determinare la velocità in tempo reale, l’accelerazione, i consumi energetici e la frequenza della pedalata. In questo 2023 potremo acquistare le nuove X35 e X20, con quest’ultima disponibile in variante Pinion oppure Gravel.

Partiamo proprio dalla Desiknio X35 Pinion: si tratta di un modello “base” che offre un sistema elettrico Mahle X35 a marcia singola, connesso alla ruota posteriore tramite cinghia, non una classica catena. Manca del tutto un cambio, dunque è perfetta per chi fa pochi spostamenti urbani e in città pianeggianti. La X35 11S invece aggiunge al pacchetto un cambio SHIMANO Deore XT a 11 velocità, si tratta dunque di una e-bike più versatile. Certo Desiknio è un marchio premium e lo si capisce anche dai prezzi: la X35 a marcia singola costa 4.195 euro, mentre la X35 11S con cambio SHIMANO sale a 4.995 euro. Si può avere con telaio Standard oppure Comfort, più adatta per un pubblico femminile.

Non va meglio (parlando di costi) con la Desiknio X20, modello dalle caratteristiche ancora più elevate. La X20 Pinion vanta un sistema Mahle X20 che fa aumentare il peso di soli 1,4 kg. Questa bici ha un cambio interno a 9 velocità e una cinghia Gates. Il telaio è in alluminio e il peso generale non va oltre i 14 kg, il che è ottimo per una e-bike con queste caratteristiche. La batteria, innestata nel tubo principale, offre 236 Wh di energia, Desiknio però non ha dichiarato l’autonomia al contrario del prezzo: 5.495 euro.

Come detto in apertura a listino figura anche la X20 Gravel, modello che alza ulteriormente l’asticella e ferma la bilancia a soli 12 kg. In questo caso abbiamo un cambio Campagnolo a 13 velocità, un motore Mahle X20 con 23 Nm di coppia, la stessa batteria da 236 Wh della Pinion. Arriviamo così a 7.495 euro. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale Desiknio.

