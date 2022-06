I designer DS di Stellantis vogliono rimuovere gli schermi touch dalle auto

Nel mondo automotive c'è chi adora gli oggetti scintillanti e chi invece non ne può più di tutti gli schermi touch che stanno arrivando nell'abitacolo. I designer di Stellantis, in particolare di DS Automobiles, sembrano appartenere a questo secondo gruppo e non vorrebbero vedere troppi schermi touch a bordo.

Thierry Métroz, capo designer di DS, ha detto ad Autocar: "Il trend del momento è riempire le automobili di schermi touch, cosa che mi sembra alquanto stupida. Non possiamo avere dashboard in ogni dove, ne basta una, su un grande schermo centrale, è ciò che stiamo facendo in DS Automobiles". Il problema principale dei touchscreen sarebbero le impronte che rimangono impresse sullo schermo, che a display spento finiscono subito in evidenza, "una cosa molto poco sexy" e non propriamente "di lusso". Il designer ha così dichiarato: "Il nostro obbiettivo sarebbe di eliminarli tutti, i display".

Certamente si pone il problema di mostrare comunque delle informazioni al conducente, quindi per i designer si apre una nuova sfida. I touchscreen mostrano molte informazioni che in realtà sono utili al conducente, si pone così il grande problema di creare un nuovo mezzo di comunicazione veicolo-conducente, con la componente visiva che sembra ancora fondamentale per la consultazione delle mappe, tanto per fare un esempio.

Métroz afferma di non avere ancora una soluzione definitiva ma ipotizza l’utilizzo di pannelli meno invasivi e ridotti all’essenziale che possano offrire un maggiore relax a bordo. DS è un marchio ancora abbastanza piccolo all'interno di Stellantis ed è possibile valutare qualche prodotto sperimentale, di certo quando si è all'interno di un gruppo si deve anche sottostare a regole ed elementi comuni, la condivisione delle tecnologie permette ai brand di risparmiare in ricerca, sviluppo e assemblaggio. L'effetto DS però potrebbe anche creare un domino e portare a sempre meno schermi sulle vetture Stellantis, staremo a vedere.



Se già oggi vi piacciono i prodotti DS Automobiles, non perdetevi la nuova DS 7 2022 appena presentata.