Designer ripropone Ferrari 288 GTO con stile futuristico: i render sono fantastici

Mentre in rete appaiono gli ultimi render della BMW XM, altri appassionati designer dedicano il loro tempo a veicoli storici riproposti in chiave futuristica. Questo è il caso della supercar Ferrari 288 GTO, trasformata in uno stile più moderno da uno YouTuber e disegnatore: il risultato è sensazionale.

Degno di un ambiente "cyberpunk" vicino ai giorni nostri, il design rivisitato della Ferrari 288 GTO vede innanzitutto l’abbandono delle prese d’aria sul cofano motore per lasciare spazio a un design più pulito, abbracciando il minimalismo che ora spopola e affascina in ogni settore. La modernità si nota poi dai sottili fari a LED implementati anteriormente, come anche dalla rimozione della griglia su cui appoggia il Cavallino Rampante.

L’assetto riabbassato, complice la dotazione di minigonne più semplici e futuristiche, fa fare un figurone alla Ferrari 288 GTO dotata anche di nuovi cerchi in lega con pinze freno gialle in bella vista. Molte linee restano comunque fedeli al design originale, offrendo così una sorta di transizione elegante dal passato al futuro. L’intervento di The Sketch Monkey non è stato quindi netto, bensì equilibrato e pulito, in grado di soddisfare sia gli amanti della storia della supercar Ferrari 288 GTO, sia coloro che prediligono linee più attuali.

Nel mentre si avvicina la presentazione del Ferrari Purosangue, primo super SUV costruito a Maranello.