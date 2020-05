Designer porta alla luce una fantastica Alfa Romeo Barchetta: ecco i render

Nel corso del 2019 il Gruppo FCA ha presentato dei piani assolutamente audaci sia per quanto riguarda Alfa Romeo che per quanto concerne Maserati (Tridente elettrificato). Quest'ultima casa nel prossimo futuro vedrà ben poche novità, ma dobbiamo prepararci ad assistere al lancio di tanti nuovi modelli, anche completamente elettrici.

Il futuro di Alfa Romeo è stato invece rivisto leggermente al ribasso, in quanto FCA vuole concentrarsi sugli "attuali punti di forza nel mercato, con una diminuzione della copertura globale e uno smarcamento rispetto agli altri modelli del Gruppo." All'atto pratico la gamma è stata limitata, e con ogni probabilità non vedremo una succeditrice della 8C, una nuova GTV o una riedizione elettrica della Giulietta. Al contempo sono state mostrate le versioni aggiornate di Giulia e Stelvio, che non tarderanno ad arrivare sul mercato. Il SUV compatto denominato Tonale verrà lanciato invece nel 2021, e si presenterà pure con una motorizzazione ibrida plug-in.

Nel frattempo però un talentuoso designer, Ugur Sahin Design, ha provato a dare uno scossone a questo periodo di relativa stagnazione, portando alla luce la fantastica Alfa Romeo Barchetta che potete ammirare attraverso la galleria di immagini in fondo alla pagina. Osservandola vediamo spiccare la fascia frontale molto sportiva, con una griglia affusolata e prese d'aria verticali sul cofano. Caratteristici anche i fari anteriori a LED, che sembrano aver preso spunto da quelli della Bugatti Chiron per la loro forma squadrata.

Impossibile poi non notare il sistema a doppio abitacolo, che separa i due passeggeri della sportiva e li avvolge attraverso dei parabrezza ellittici che smorzano l'effetto del vento un po' come farebbe una Speedster. Fantastici poi gli scarichi, che si realizzano in quattro bocche accoppiate a due a due, mentre all'illuminazione ci pensa una sottile fascia di LED che attraversa la vettura in tutta la sua larghezza. Non manca poi un piccolo spoiler all'estremità della coda, che si sovrappone a un diffusore in stile Formula 1.

Sotto al cofano troviamo invece un propulsore a dir poco poderoso. Si tratta di un powertrain ibrido eBoost capace di sprigionare 608 cavalli di potenza, e di incanalarli verso tutte e quattro le ruote tramite un sistema di trazione all-wheel drive. Prima di lasciarvi alla galleria in calce vi consigliamo di dare un'occhiata al nuovo configuratore del Centro Stile, che permette adesso di personalizzare la livrea della nuovissima Alfa Romeo Giulia GTA.