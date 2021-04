Il designer della McLaren F1 ci mostra la sua collezione di bolidi

Nel caso in cui seguiste attentamente le nostre pagine, non potreste non conoscere Gordon Murray. L'ingegnere sudafricano nel corso della sua carriera è arrivato disegnare le forme della stratosferica e indimenticabile McLaren F1, e adesso si è buttato a capofitto in un progetto che lo porterà a lanciare sul tracciato bolidi come la T.50s

Oltre ad essere un famoso designer Murray è anche un grandissimo appassionato di motori, ed è particolarmente ossessionato dalle sportive ultraleggere. Ciò è dimostrato proprio dal video in alto, pubblicato su YouTube dal canale di Top Gear nel corso della giornata di ieri.

I ragazzi dello show automobilistico britannico ci hanno infatti permesso di entrare virtualmente nel garage di Murray per farci ammirare una serie di esemplari davvero spettacolari. All'inizio del video il sudafricano è espresso proprio sulla T.50s, la quale dovrebbe secondo lui rappresentare "la migliore esperienza in pista possibile." Purtroppo Murray non ha permesso a Top Gear di salire a bordo del bolide, e di questo ci rammarichiamo.

Proseguendo non possiamo non notare che il modello più pesante della sua collezione sia una Mercedes-Benz SLR da 1.600 chilogrammi. Per uno come lui la sportiva tedesca è un vero elefante, e in effetti il designer ha spiegato come circa i tre quarti dei suoi veicoli pesino meno di 800 chilogrammi a secco.

Successivamente Murray si è soffermato sulla parte iniziale della sua carriera, e sulle modalità con le quali si è impegnato nel progettare la sua prima auto sportiva all'incredibile età di 19 anni. All'epoca i soldi erano il suo problema maggiore, e infatti ha dovuto realizzare l'intero progetto con appena 275 dollari. In tal senso, non possiamo far altro che applaudire al suo coraggio e alla sua dedizione, fondamentali per la realizzazione del suo sogno.

A proposito di vetture incredibilmente leggere vogliamo avviarci a concludere menzionando la assurda KTM X-Bow GTX: la macchina monta un 5 cilindri Audi da 537 cavalli, e la sua massa la rende un razzo. Per par condicio ci pare doveroso citare anche un prodotto a due ruote: Jay Leno ha di recente toccato con mano la Sondors Metacycle, la moto elettrica da soli 90 chilogrammi.