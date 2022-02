Un designer immagina il look dell'Alfa Romeo Giulia Coupé: e se la GTV le assomigliasse?

L’Alfa Romeo Giulia è una berlina che è stata accolta con tanto amore da parte degli appassionati, grazie al suo look riuscito e soprattutto per le sue doti dinamiche proverbiali. Molte persone però, avrebbero gradito un’eventuale versione coupé: grazie alla fantasia del designer Maxim Shershnev, possiamo sognare anche noi una Giulia Coupé.

Precisiamo subito che i render confezionati da Maxim sono uno semplice studio del designer, completamente indipendenti da Alfa Romeo, ma almeno riescono a darci un’idea dell’aspetto che potrebbe avere una nuova coupé del biscione, senza dimenticare che si vocifera il ritorno dell’Alfa Romeo GTV, che potrebbe assomigliarle almeno nei volumi.

Maxim Shershnev non centra con la casa italiana, ma la sua esperienza non è da sottovalutare, dato che ha collaborato con Volkswagen, Audi, Renault e Marussia. L’obiettivo del suo progetto era quello di unire gli stilemi ormai caratteristici dei modelli moderni con il gusto e le forme delle Alfa più iconiche del passato.

Per questo i gruppi ottici anteriori e posteriori, ma anche la forma della griglia e il design dei cerchioni riprende ciò che siamo abituati a vedere su Giulia e Stelvio, ma non mancano volumi ispirati al modello originale degli anni ’70, a cui si aggiunge il cofano piatto e il tetto dalle linee particolarmente morbide. La coda è molto più corta del muso e nella parte inferiore sfoggia uno scarico dalla sezione triangolare che ricorda la griglia frontale. E se la prossima GTV elettrica avesse un look simile a questo studio? Vi piacerebbe?

