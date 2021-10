Designer immagina una Kia elettrica sportiva per la gioia degli appassionati

Uno studio indipendente svolto dal designer automotive Serkan Badur aveva l'obbiettivo di immaginare una coupé sportiva elettrica a marchio Kia e, a giudicare dal risultato visibile attraverso la galleria di rendering in fondo alla pagina, è stato svolto un lavoro eccezionale.

La casa automobilistica sudcoreana ha già avviato la transizione verso una mobilità completamente elettrica (le nuove EV6 sono state esposte a Milano), ma per la gran parte il brand si sta concentrando su berline e SUV a zero emissioni. Il piano però prevede un'espansione notevole della gamma di veicoli a batteria, in quanto è previsto il debutto di sei nuovi modelli di EV entro il 2027.

A Budur però non soddisfa l'assenza di sportive sviluppate con in mente la leggerezza e le performance in pista all'interno della line-up , per cui ha sfruttato tutta la sua esperienza nel campo del design professionale nell'ambito delle quattro ruote per tratteggiare una macchina estremamente interessante.

Alcune linee rimandano alla BMW Serie 8 Coupe, anche per quanto concerne le dimensioni, ma dobbiamo dire che i punti in comune con i prodotti a marchio Kia non sono tantissimo. Sul muso si esaltano una serie di piccoli LED installati di fianco a due prese d'aria per i freni alquanto generose. La sinuosità delle forme procede verso dei passaruota piuttosto estroversi, mentre la fiancata è semplice e pulita. Alla vista laterale salta fuori il tetto basso e slanciato, mentre procedendo verso il retrotreno l'osservatore si imbatte in una coda molto bassa e attraversata da un'unica striscia di LED, la quale sovrasta delle appendici aerodinamiche che a loro volta dominano il diffusore posteriore.



Prima di farci sapere cosa pensate dell'opera creativa di Serkan Badur tramite la sezione commenti in calce