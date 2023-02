Designer Ferrari a folle velocità sulla Enzo, multato: 'Dovevo far raffreddare il motore'

Un designer che ha collaborato con Ferrari ad alcuni importanti progetti è stato multato in Giappone per eccesso di velocità. E' stato infatti catturato a guidare a circa 80 km/h in più rispetto al consentito, di conseguenza è scattato il fermo.

La notizia è stata riportata in queste ultime ore dall'agenzia Kyodo News e racconta “le gesta” di Kiyoyuki Okuyama, progettista 64enne originario di Yamagata e che ha lavorato con Pininfarina disegnando e supervisionando progetti magnifici come quello della Enzo Ferrari, di recente scontratasi con una Honda Jazz in Gran Bretagna.

Fra i molti progetti a cui ha preso parte Okuyama anche quello della splendida Ferrari P4/5, unica al mondo e recentemente passata dall'estetista. Il designer è stato catturato mentre viaggiava a 128 chilometri orari su una strada panoramica della prefettura di Yamagata, a nord del Giappone, dove il limite invece era di soli 40 km all'ora.

Okuyama è stato fermato a bordo proprio di una Enzo Ferrari e una volta bloccato non ha potuto fare altro che ammettere l'infrazione, spiegando alle forze dell'ordine che stava correndo in quanto "voleva esporre il motore alla fresca aria di montagna per farlo raffreddare", così come fatto sapere dal suo avvocato. Un'ammissione di responsabilità che ha permesso allo stesso designer di ottenere la condizionale, visto che il giudice ha ritenuto lodevole la testimonianza e l'ammissione di culpa.

"Il grado di eccesso di velocità era considerevole ed era estremamente pericoloso", le parole del giudice Osamu Imai nel pronunciare la sentenza, aggiungendo appunto che il termine del carcere di 4 mesi è stato sospeso perché Okuyama ha ammesso l'accusa. Okuyama si è quindi rivolto ai giornalisti dicendo: “Farò in modo che ciò non accada mai più e contribuirò alla società. Mi dispiace molto”. Il progettista nipponico è famoso per aver lavorato anche ai treni Shinkansen E7, nonché alle carrozze dei vagoni letto della linea ferroviaria Train Suite Shiki Shima.