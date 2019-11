Il design del Tesla Cybertruck è stato ispirato anche da auto italiane?

Se avete seguito la presentazione del Tesla Cybertruck e tutti i seguenti strascichi mediatici avrete sicuramente avuto davanti agli occhi le forme del nuovissimo pick-up della casa automobilistica californiana. Beh, sappiate che la sua estetica potrebbe esser stata ispirata da vecchie auto sportive italiane.

La moda della forma a cuneo per le automobili si è diffusa a partire dagli anni '60, con veicoli come l'Alfa Romeo Carabo concept o la DAF 55 Siluro, quest'ultima considerata la fonte scatenante di questo fenomeno di design. Altri esempi è possibili pescarli dagli anni '70 e '80 con la Maserati Boomerang o l'iconica BMW M1.

Come dimenticare poi la Lotus Esprit e la DeLorean DMC-12, divenute subito iconiche nel mondo automobilistico e non. Adesso Italdesign sottolinea le somiglianze del Cybertruck con questi bolidi storici, pubblicando un post su Facebook che recita:"Le icone non smettono mai di ispirare. Avete fatto caso alle traccie della loro eredità di questi tempi?" Il rimando all'ultima proposta di Tesla potrebbe sembrare sottile, ma probabilmente non lo è, perché la sua estetica polarizzante rimanda fortemente a qualche decennio addietro.

Chiaramente se poi andiamo a comparare le dimensioni dei veicoli nascono delle forti differenze. Ad esempio le icone che abbiamo citato in precedenza vanno a comporre una gamma di sportive di modeste dimensioni (eccezion fatta per la DeLorean), niente a che vedere quindi con l'esuberanza dimensionale del Cybertruck, un enorme macchina all-wheel drive con tre motori elettrici e capace di uno 0 a 100 in appena 2,9 secondi, numeri impressionanti anche per una supercar.

Per concludere ci teniamo a sottolineare che anche il Tesla Cybertruck è stato fonte di ispirazione. In questo caso per meme e battute sul web, tra le quali ne selezioniamo qualcuna in una nostra notizia. Infine, se vi siete persi le caratteristiche fondamentali del pick-up, ecco a voi un link alla presentazione ufficiale del 21 Novembre.

Ma adesso non perdetevi il post Facebook di Italdesign, lo potete trovare in allegato poco più in basso.