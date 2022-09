Sarà questo il design della prossima BMW M5? Scopriamo il render ad opera di Kolesa

La prossima BMW M5 è attesa per il 2024, ma i fotografi spia l’hanno già immortalata per le strada in diverse occasioni, mano a mano sempre più spoglia dai camuffamenti che la celano dagli occhi indiscreti. Resta ancora difficile immaginarne le forme finali, ma kolesa.ru ha creato comunque un render che ipotizza il look della nuova M5.

Il team russo ha lavorato attorno ad uno degli elementi più evidenti del nuovo design, ovvero i gruppi ottici anteriori che sin dal primo muletto avvistato sembrano più piccoli e slanciati rispetto al modello attuale. La griglia a doppio rene è leggermente più grande del solito, ma senza esagerare come successo su altri modelli della casa, e si sviluppa maggiormente in verticale.

Il frontale si fa dunque più aggressivo grazie anche alla parte inferiore del paraurti che si compone di una bocca dalle dimensioni particolarmente generose che ben si raccorda col le altre linee del muso, mentre ai lati ci sono due prese d’aria spigolose, a cui si contrappongono gli sfiati posti subito dietro ai passaruota anteriori, dove sul lato sinistro è stata anche inserita la presa di ricarica per la componente elettrica della vettura, dato che la nuova M5 avrà un powertrain ibrido e sarà l’ultima BMW Serie 5 ad adottare un V8.

Sul posteriore invece le linee sono più simili agli stilemi che conosciamo, ma anche in questo caso i gruppi ottici sono più sottili e rendono il posteriore più snello, giovando al look generale della vettura, che in questo modo sarebbe più slanciata e meno imponente del solito. Infine non manca il diffusore da cui fuoriescono i quattro scarichi, due per ogni lato.

Si tratta chiaramente di una semplice interpretazione digitale basata su quanto visto attualmente, ma se il design finale si avvicinasse a questa visione, a voi piacerebbe? Fateci sapere la vostra nei commenti qui sotto.