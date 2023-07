Sarà questo il design della nuova Peugeot 3008? Il SUV si avvicina a 408

Il Peugeot 3008 è senza alcun dubbio uno dei best seller del marchio francese, attorno all’uscita della terza generazione c’è infatti non poca curiosità e i designer di Kolesa.ru hanno provato a immaginare il nuovo SUV con elementi presi in prestito dal mondo 408.

Della nuova Peugeot 3008 conosciamo il design della plancia interna con schermo da 21 pollici, ufficializzato proprio dal marchio del Leone lo scorso mese di giugno. Per il reveal completo del mezzo manca davvero poco e Kolesa ha raccolto tutti i dettagli possibili per allestire un render realistico. Il C-SUV potrebbe mantenere un aspetto fiero e muscoloso sul frontale e attorno al montante B, al di là del montante C però potremmo avere un tetto più spiovente, ereditato in parte dalla nuova Peugeot 408 così come la griglia.

Probabilmente questo slancio “sportback” resterà appannaggio della 408, tuttavia un design di questo tipo su 3008 potrebbe convincere parecchi automobilisti a passare alla casa del Leone. Ricordiamo nel frattempo che la prima versione di 3008 è uscita nel 2008, mentre nel 2016 è arrivata la seconda generazione. A fine 2023 dovremmo invece vedere, finalmente, la terza generazione, costruita su base EMP2, lo stesso pianale della nuova 308, ora disponibile anche Full Electric.