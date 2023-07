Il design della nuova MINI Cooper: l'abitacolo è tutto rivoluzionato

MINI USA avrebbe ufficializzato il design della nuova MINI Cooper, con non poche novità. Avete letto di Alfa Romeo che non vuole schermi giganti nell’abitacolo? In MINI non la pensano così...

Ricordate gli interni della MINI Cooper 2022 SE che abbiamo guidato? Un piccolo ma funzionale quadro strumenti dietro lo sterzo, elementi di design tondeggianti, svariati tasti fisici e poi lui, l’elemento centrale all’interno del quale vi era incastonato uno schermo rettangolare. Stando a un nuovo video, ora la plancia della nuova MINI Cooper sarebbe del tutto rivoluzionata: ora regna il minimalismo più assoluto, è sparito il quadro strumenti in favore del solo head-up display, i tasti fisici sono stati ridotti e soprattutto l’elemento centrale circolare ora è a “tutto schermo”.

MINI ha cambiato leggermente anche la conformazione dei tasti sullo sterzo, che in ogni caso sembrano fisici e non touch (per fortuna ma bisogna chiarire questo punto...). All’accensione della vettura, la luce d’ambiente illumina la parte inferiore della plancia, mentre il logo MINI appare sullo schermo centrale. MINI ha rilasciato anche delle foto teaser esterne, dove troviamo un corpo macchina più lineare del modello attuale. L’elemento ottagonale del frontale sembra ora più grande, è però al posteriore che si notano i cambiamenti maggiori - con un profilo molto più futuristico, sospinto da fari LED “pixelosi”. Un design divisivo che sicuramente spaccherà il pubblico in due grandi gruppi...

Guardando alle motorizzazioni avremo sia configurazioni 100% elettriche che motori tradizionali, con due piattaforme differenti. La Cooper E di base dovrebbe montare un motore elettrico anteriore da circa 180 CV, dunque ancora più potente del modello attuale, con una batteria da 40,7 kWh. La sua autonomia dovrebbe attestarsi attorno ai 300 km. La Cooper SE invece dovrebbe raggiungere i 215 CV e i 54,2 kWh di batteria, con 400 km WLTP. In questo modo la Cooper SE avrebbe risolto tutti i problemi che affliggevano la generazione precedente, ovvero ancora quella attuale, speriamo che tutto sia confermato anche da MINI Italia.