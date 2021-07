Questo è il design per il futuro di Audi: adesso non si torna indietro

Da un po' di tempo a questa parte Audi ha cominciato a modificare sensibilmente il design dei modelli proprietari. Il sentiero verso l'elettrificazione non può non provocare stravolgimenti visivi, e adesso abbiamo nuovi dettagli sullo stile che contraddistinguerà il brand nel prossimo futuro.

Marc Lichte, capo del design Audi, e Henrik Wenders, vicepresidente Audi, hanno appena rilasciato un nuovo video nel quale discutono delle ispirazioni che hanno portato alla eufemisticamente avveniristica Audi Skysphere visibile parzialmente nella galleria di immagini in fondo alla pagina.

Innanzitutto è stata tirata in ballo la Horch 853A, una mitica vettura degli anni '30 che si è sicuramente stabilita con forza nell'immaginario di molte persone. Entrambi i veicoli hanno infatti un muso estremamente lungo e un posteriore dalle linee dure e scolpite. Purtroppo non abbiamo avuto modo di dare un'occhiata agli interni, ma di certo i passeggeri entreranno in un abitacolo minimale ma di gran lusso.

Visti i piani della casa automobilistica tedesca, al 99 percento la Skysphere sarà incarnata da un'ammiraglia elettrica, per cui il lungo cofano non ospiterà alcun motore a combustione interna, bensì rappresenterà un linguaggio stilistico chiaramente peculiare. Probabilmente questa scelta non permetterà di garantire ampi spazi nell'abitacolo, ma c'è da dire che non si tratterà di un modello per tutti.

Il marchio dei Quattro Anelli vuole che la Skysphere sia divertente da guidare, ma ciò non vuol dire che non offrirà alcun tipo di guida autonoma, anzi. Se i passeggeri lo vorranno, potranno attivare i sistemi automatizzati e godersi il viaggio come fossero nel salotto di una residenza di pregio. Nel caso in cui foste interessati a scoprire di più non dovreste far altro che attendere il prossimo 10 agosto, quando Audi organizzerà un evento comunicativo apposito.

A ogni modo il veicolo fa parte di ben tre concept con i quali rivoluzionare la propria gamma di veicoli, e in tal senso non possiamo non mostrarvi le prime anticipazioni della Grand Sphere Concept. Il terzo concept è la Urban Sphere, che a differenza degli altri due intente conquistare le aree urbane con silenziosità, agilità e comfort.