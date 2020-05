Desiderate una costosa McLaren Elva ma non potete permettervela? Ecco la soluzione

Le bizzarrie possono comprendere ogni aspetto della nostra vita quotidiana, anche quello automobilistico. I ragazzi di Motor1 si sono messi a scavare nell account Instagram denominato Ford Market, e si sono imbattuti in una creazione incredibile: una Ford Focus Speedster.

La vettura è una speedster proprio per definizione, in quanto mancano sia le portiere che il tettuccio e persino il parabrezza. Anche i sedili posteriori, seppur magari non ce ne fosse stato il bisogno, sono stati rimossi, e la carrozzeria è stata quindi pesantemente modificata per accogliere tutti i cambiamenti apportati, che comprendono delle escrescenze posizionate dietro la testa dei passeggeri, proprio come accade per la McLaren Elva o la Ferrari Monza SP2.

Nel complesso la creazione è meritevole di lode, e oltretutto non sfigurerebbe affatto in mezzo ad altre opere esposte magari ad un Show motoristico come il SEMA. A ogni modo, non soltanto l'aspetto esterno ha subito pesanti personalizzazioni, ma anche quello relativo all'abitacolo, che pare esser tratto in parte dalla Ford Focus di terza generazione.

Quella di quarta generazione in effetti non è mai stata venduta negli Stati Uniti, luogo d'origine di questa curiosa modifica, e pertanto i conti tornerebbero alla perfezione. La Ford Focus Speedster in realtà è stata presentata più di un anno fa al Salone Internazionale dell'Auto di San Pietroburgo, ma soltanto ora abbiamo scoperto la preziosa gemma. Curioso poi il fatto che né l'attuale né la precedente iterazione della Focus possiedono una variante convertibile, mala berlina di seconda generazione venne offerta anche con tettuccio retrattile.

Prima di lasciarvi al post Instagram e alla galleria di immagini in calce, chiudiamo restando intorno al marchio americano rimandandovi alle caratteristiche e al prezzo del nuovo Ford Explorer Plug-In Hybrid, e alla nuove informazioni riguardo il Ford Mustang Mach-E: gli aggiornamenti saranno wireless, proprio come per le Tesla.