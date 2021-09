Niente più deroghe per Ferrari e Lamborghini: dal 2035 il futuro è elettrico

Come saprete, l’Unione Europea ha istituito regole ferree in materia di emissioni di CO2 correlate alle automobili, con i produttori che sono tenuti a rispettare determinate soglie - motivo per cui ibride ed elettriche hanno già invaso il mercato. Tuttavia marchi come Ferrari hanno avuto delle deroghe, che però non verranno prolungate.

Le case automobilistiche che producono volumi di nicchia, dai 1.000 ai 10.000 veicoli l’anno, stanno effettivamente godendo di alcune deroghe fondamentali per la loro sopravvivenza. Le nostre Ferrari e Lamborghini stanno avendo più tempo per adeguare le loro linee di produzione e i loro veicoli a emettere inquinanti più bassi, il piano del Ministro Roberto Cingolani però - che chiedeva all’Europa ancora più tempo per permettere l’adattamento - è appena naufragato.

Dalla Commissione Europea infatti è arrivato il secco no a ulteriori deroghe: “Le eccezioni oggi in vigore per i produttori che creano dai 1.000 ai 10.000 veicoli si concluderanno entro il 2030” ha dichiarato Tim McPhie, significa dunque che anche le case sportive di lusso dovranno adeguarsi per tempo. Inoltre dal 2035 anche Ferrari e Lamborghini verranno investite dallo stop ai nuovi veicoli tradizionali (eh già, dal 2035 non si potranno più vendere auto a benzina), le società potranno commerciare solo vetture 100% elettriche.

Ci sarà dunque da lavorare a testa bassa e con le maniche rimboccate per raggiungere serenamente tutti gli obiettivi, il tempo - anche se forse non sembra - stringe.