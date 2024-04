Denza Z9 GT, svelata la station wagon elettrica dei record di BYD: in Europa nel 2025

E' stata svelata in anteprima la Denza Z9 GT, la station wagon elettrica dei record nata in collaborazione fra BYD e Mercedes, di cui era stato pubblicato un teaser pochi giorni fa.

Nelle scorse ore sono state pubblicate in Cina alcune immagini della nuova ammiraglia che è pronta a sbarcare in Europa, precisamente nel 2025, con l'obiettivo di conquistarsi importanti fette del mercato.

A svelarla è stato, come spesso e volentieri avvenuto negli ultimi tempi, il Ministero cinese dell'Industria e dell'Information Technology (MIIT), che ha fatto sapere che BYD ha chiesto l'omologazione sul mercato appunto della Denza Z9 Gt, rivelandone anche le specifiche e le immagini. Ovviamente si tratta di una pratica che non piace alle aziende in quanto il ministero mostra in anteprima le auto, ma in ogni caso questa è la prassi, e nessun veicolo che circola sul suolo cinese può essere approvato se prima non arriva il lasciapassare pubblico.

La Denza Z9 GT, è l'ennesima grande ammiraglia cinese che giunge dopo l'annuncio della Xiaomi SU7, auto da ben 50mila ordini in un'ora, giusto per citare l'ultimo precedente. Si tratta di una vettura 5 posti lunga circa 5,2 metri con un passo di 3,1 metri, per una larghezza di 1,99 e un'altezza di 1,5. Il tetto è panoramico ed è previsto un alettone posteriore elettrico. Ad alimentare la Z9 GT troviamo tre motori elettrici con una potenza totale monstre, da ben 952 cavalli: un motore ha una potenza di 230 kW mentre gli altri due hanno 240 kW a testa.

Il peso è invece di 2.875 kg a vuoto (non proprio una foglia), mentre la velocità massima limitata è di 240 km/h. Ad alimentare la Z9 GT una batteria LFP Blade di BYD la cui portata al momento non è stata ancora rilevata ma ci aspettiamo comunque un'autonomia compresa fra i 600 e i 700 km con una sola ricarica, in linea quindi con la concorrenza. La Denza sarà in vendita da fine anno mentre in Europa sbarcherà nel 2025 per concorrere con la splendida Porsche Panamera.

