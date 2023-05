La denuncia 'La mia Tesla ha preso il controllo, ho dovuto schiantarmi per bloccarla'

Torna nell'occhio del ciclone la guida autonoma di Tesla. Il sistema di auto pilot dell'auto americana è stato spesso e volentieri nel mirino delle critiche e di recente è tornato d'attualità a seguito di una denuncia alquanto meritevole d'attenzione.

Dopo l'attacco di Wozniak: “Se vuoi un'AI che cerca di ucciderti prendi Tesla” e dopo la pubblicità choc anti Tesla durante il Superbowl, nuove accuse nei confronti dell'auto pilot, ovviamente tutte da dimostrare.

La vicenda risale allo scorso gennaio ma è emersa solo in queste ore, ed ha come protagonista, suo malgrado, tale Akm Shamsuzzaman, un autista presso la compagnia Revel Transit.

L'uomo ha affermato che una volta che avviato l'auto, ne ha perso poco dopo il controllo. “Aveva il piede sul freno. Ha messo la macchina in moto, ha tolto il piede dal freno e poi l'auto è balzata in avanti. Appena Shamsuzzaman ha tolto il piede dal freno, ha perso il controllo della Tesla. Nonostante premesse il freno, l’auto non si fermava”, le parole rilasciate a Insider da parte di Daniel Shimko, l’avvocato di Shamsuzzaman.

Il legale ha aggiunto e concluso: “Ha dovuto far schiantare la macchina per farla fermare”, riferendosi al fatto che il signor Akm ha dovuto mandare la sua Tesla contro il muro in un parcheggio, riuscendo fortunatamente a non farsi male e a non fare male a nessuno.

Nell'urto l'uomo alla guida non ha riportato lesioni serie, ma ha comunque deciso di fare causa a Tesla, caso che verrò esaminato dalla Corte Distrettuale di New York. Insider ha provato a contattare la casa automobilistica americana per avere lumi, ma non sono state fornite spiegazioni, mentre né l'avvocato né l'autista hanno quantificato la richiesta danni, che potrebbe comunque ammontare ad una cifra molto importante.

Non è da escludere possa trattarsi di un caso di “acceleratore fantasma”, che di recente ha portato l'NHTSA a chiedere il richiamo di ben un milione di veicoli in Cina. In ogni caso bisognerà attendere le indagini prima di trarre conclusioni anche perchè la storia recente ci insegna che nella quasi totalità dei casi di accuse verso Tesla la responsabilità risulta essere solo e soltanto del guidatore, vittima di un errore.